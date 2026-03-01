Бликият изток е в разгара на туристическия си сезон, а се оказа блокиран и от военен конфликт. Десетки българи са в капана на затвореното въздушно пространство на Обединените арабски емирства. Българинът Милен Чолаков е в Дубай, заедно с група от още 40 негови сънародници, отишли на екскурзия.

По думите му в неделя сутрин обстановката е спокойна, но не такава е била ситуацията в полунощ. "Получихме предупреждение за ракетни атаки. Трябваше спешно да се евакуираме, доста хора се събрахме на рецепцията в хотела, но нямаше видима опасност в небето и не тръгнахме наникъде. Изчакахме половин час, но видяхме, че нещата са спокойни и се върнахме по стаите си. Със сигурност бихме се възползвали от спешна евакуация, но засега никой не се е свързал с нас", разказа Чолаков.

Впоследствие разбират, че е имало ракетни атаки над летището. "Всички ракети са били прехванати от въздушната отбрана на Дубай, само отломки са уцелили хотел и летището", добави той. И отрече да има ограничения в придвижването, единствено има предупреждения да се стои далеч от прозорци и на затворено.

Полетът на Милен и групата му е на 3 март, докогато и хотелът им е платен. "Ако дотогава въздушното пространство остане затворено, ще трябва да търсим варианти. Може би ще удължим престоя си, търсейки друг хотел. В момента има много хора, които не са успели да излетят от Дубай и търсят места за настаняване, претъпкано е. Цените пък са на доста завишени нива", отбеляза още българинът. Той предупреди за дезинформация в социалните мрежи, като посочи, че причинените щети в Дубай не са от ракети или дронове, а от отломки от падащи въздушни обекти.

