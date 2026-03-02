Легендарният актьор Харисън Форд получи едно от най-големите признания в кариерата си - отличието за цялостен принос на Гилдията на актьорите - SAG. То беше връчено по време на бляскавата еремония по награждаването на тазгодишните отличени филми, актьори и кинодейци, която се проведе в Лос Анджелис.

"Чувствам се изключително благодарен за това мило внимание. Намирам се в стая с много актьори – номинирани и получаващи награди за впечатляващата си работа. А аз съм тук, за да получа награда затова, че съм жив”, каза големият актьор, след като излезе на сцената, за да получи отличието, а думите му предизвикаха смеха на колегите му. В типичния си забавен начин да общуване той продължи: „Това е малко странно да получавам награда за цялостен принос по време на половината период в моята кариера. Не е ли малко рано, нали? Все още съм работещ актьор.” Думите му предизвикаха аплодисменти и нова серия усмивки.

Наградата беше обявена от Уди Харлсън, който нарече Форд "вечното американско съкровище", а звездата, известен като Хан Соло и Индиана Джоунс, отговори, че с радост може да го нарече свой приятел и колега.

Снимка: Getty Images

След като призна за трудностите, с които се е сблъсквал като млад актьор, Форд разказа, че „най-накрая е получил роля в изключително успешен филм“, визирайки първия филм от поредицата „Междузвездни войни“. Само четири години по-късно той е последван от „Индиана Джоунс“. „Благодаря ти, Джордж Лукас. Благодаря ти, Стивън Спилбърг", подчерта звездата.

Снимка: Getty Images

Феновете на творчеството на Форд са свикнали рядко да го виждат да изразява емоциите си, обикновено той се шегува по време на интервюта. Този път обаче, докато говореше за това как е намерил себе си чрез актьорството, очите му се напълниха със сълзи. „Намерих призвание, живот в разказването на истории. Идентичност в преструването, че съм други хора“, каза той. „Работата, която върша с други актьори, е една от големите радости в живота ми", каза още легендата.

Снимка: Getty Images

Докато завършваше речта си, Форд остана се "върна" към познатия си публичен образ. Той благодари на SAG-AFTRA за наградата, а последните му думи "това е малко обезкуражаващо" отново предизвикаха бурен смях.

Снимка: Getty Images