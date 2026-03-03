"В настоящата политическа ситуация е необходимо поемане на отговорност. Нашето решение е продиктувано от желанието да допринесем за стабилност, предвидимост и излизане от продължителната политическа криза. И не на последно място считаме, че опитът и експертизата, която имаме - особено в областта на местното самоуправление, ще бъдат полезни и ще допринесат за постигането на целите, които коалицията "Прогресивна България" си поставя". Това каза за NOVA председателят на ПП "Движение нашият народ" Атанас Калчев в отговор на въпрос защо формацията му е решила да участва заедно с президента Румен Радев (2017-2026 г.) на предсрочните парламентарни избори през април.

По думите на Калчев поканата към партията му била отправена през февруари - след обявяването на датата на вота. "Решението ни за участие е резултат от внимателен анализ на политическата ситуация в страната ни, от задълбочаващата се фрагментираност на нашето гражданско общество, от необходимостта от стабилна и предвидима алтернатива, която да води до продуктивно обединение на гражданската енергия и сили за по-стабилно и проспериращо общество", подчерта Калчев.

И обясни целите на коалиция „Прогресивна България”, с която Радев се регистрира в понеделник в ЦИК за участие в изборите. "Вярваме, че днес по-важно от идеологическите етикети, които повече разделят и фрагментират обществото ни, е възстановяването на нормалността, ефективната държавност, върховенството на закона и защитата на обществения интерес. Нашата платформа е насочена към прагматични решения и национален консенсус по ключовите въпроси, които са предпоставка за устойчивото развитие на държавата и на самото ни гражданско общество", заяви Калчев.

По отношение на това какви са нагласите му за предстоящия вот той беше категоричен, че очаква подкрепа от гражданите, които желаят стабилност, институционална устойчивост и по-добро бъдеще за България. "Убедени сме, че обществото ще направи информиран и отговорен избор, защото целите, които си поставя "Прогресивна България" са национално значими и вярвам, че се споделят и от гражданското ни общество", изтъкна Калчев.

Припомняме, че президентът Румен Радев (2017-2026 г.) ще се яви на предсрочните парламентарни избори с коалиция "Прогресивна България". Регистрацията ѝ в ЦИК беше направена в понеделник, без присъствието на медии. Документите бяха внесени от съпредседателите на коалицията Гълъб Донев и Димитър Стоянов, както и от Елена Нонева, председател на ПП „Политическо движение Социалдемократи“, Тодор Барболов, председател на ПП „Социалдемократическа партия“ и Атанас Калчев, председател на ПП „Движение нашият народ“.