Промени в Закона за защита на потребителите предвиждат хората лесно да могат да се отказват от договори за финансови услуги от разстояние като договор за кредит, застраховка или допълнително пенсионно осигуряване. Промените вече са качени за обществено обсъждане. Те предвиждат потребителят да има право да се откаже от такова споразумение без да посочва причина и без да дължи неустойки или обезщетение. Темата коментира кредитният и финансов консултант Елена Михайлова в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Тя посочи, че тези текстове са насочени срещу фалшивите реклами, подвеждащите информации, търговци, които прилагат злонамерени практики в тази посока. Също така уточни, че става дума както за банковите, така и за бързите кредити.

Богомил Николов от „Активни потребители” посочи, че тези мерки могат да бъдат оценени и като положителни, тъй като се осъвременява законодателството, но и като недостатъчни, защото не решават основния проблем – а именно, че не се спазва тавана за размера на общите разходи по кредита.

Експертът обясни още, че се предвижда създаването на регистър за фирмите, които отпускат бързи кредити. Той ще се води от КЗП и ще може да следи за системно нарушаване правата на потребителите. Въпросът е обаче дали обаче КЗП ще може да отнема регистрациите на такива дружества, ако отпускат масово кредити над установената от закона горна граница, допълни Николов.

По отношение на ситуацията в Близкия изток Михайлова коментира, че не очаква ръст на лихвите. Към момента ситуацията е спокойна, нашите банки са вързани към местен индекс, допълни експертът.

Целия разговор гледайте във видеото.