Стотици българи, блокирани на Малдивите заради спирането на полетите през Близкия изток, ще се приберат у дома още днес благодарение на частна инициатива на туристическа агенция. „Самолетът е тук, до вечерта летим в 21 часа местно време. Благодарение на усилията на агенцията и Георги Чочев, успяхме да организираме чартер, с който да се приберем“, разказа за „Събуди се“ Костадин Димчев, един от българските туристи на островите.

Димчев уточни, че държавата не е оказала финансово подпомагане и разходите за полета са изцяло за сметка на самите туристи. „Сумата, която сме отделили, не е малка - говорим за няколко хиляди евро на човек. Но въпросът е, че ще успеем да се приберем“, добави той.

„Идеята беше да съдействаме на туристите, които се оказаха в тази въздушна блокада, да стигнат по-бързо до България. Полетът е пълен до последното място - 326 пътника, включително от Малдивите, Индонезия, Шри-Ланка, Тайланд и Филипините“, обясни Кирил Стамов, собственик на агенцията.

Той подчерта, че българската държава е предоставила само морална подкрепа, а билетите за чартърния полет се продават на стойност от 1500 евро на човек. „Когато става въпрос за живота и здравето на българите, този въпрос трябва да остане на заден план“, каза Стамов.

Чартърът се очаква да излети от Мале в 21 часа местно време и да кацне на летище - София между 3 и 4 часа сутринта, българско време. Интересът към подобни полети остава висок, като към момента са получени над 30 допълнителни заявки, основно от българи, блокирани в Тайланд.

Повече вижте във видеото.