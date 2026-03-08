Около седмица остава на депутатите да се заемат с процедурата по приемане на удължителен бюджет преди старта на предизборната кампания. В план-сметката са записани и средствата за изборите.

След като рокадите на служебния кабинет създадоха напрежение между част от политическите сили и правителството, днес приемането на удължителния бюджет също стана повод за размяна на реплики. Финсовият министър призова партиите да приемат спешно план сметката на държавата, в противен случай разплащанията след края на март са под риск, изборите също.

Хасан Адемов: Удължителният бюджет гарантира пенсии и социални плащания от 1 юли

От ГЕРБ-СДС отговориха, че въпреки че бюджетът не е обсъден с партиите те ще го подкрепят във вида, в който е внесен в НС от служебния кабинет.

Очаква се още този четвъртък план-сметката да се обсъди в комисията по бюджет и финанси, а текстовете да се приемат на първо четене в петък.

Служебният финансов министър Георги Клисурски каза, че фокус на правителството е провеждането на честни и прозрачни избори. План-сметката е обезпечена със средства, но „ако НС не приеме удължителния закон, правителството няма да има право да разплати изборите, така че апелирам депутатите да го приемат”.

Бойко Борисов подчерта, че депутатите от ГЕРБ ще бъдат на комисията и че „така, както са го внесли, буква по буква, да бъде приет, за да нямат оправдание, че ГЕРБ им пречи”.

Асен Василев каза, че от ПП-ДБ ясно са заявили подкрепа за удължителния закон за бюджета и той включва само 4 параграфа.

Томислав Дончев каза, че на настоящия парламент му остават няколко заседания и това, което трябва да се приеме, е удължителния бюджет, защото иначе ще има проблем с някои плащания. От ГЕРБ не биха допуснали това, допълни той.