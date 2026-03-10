Извънредно заседание на парламента се проведе във вторник. В дневния ред беше заложена само една точка, а именно изслушване на служебния министър на финансите, директора на Агенция „Митници”, председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, както и особения управител на „Лукойл”.

Извънредното заседание е по искане на „ДПС-Ново начало”, а причината е да се установи готовността на държавата за осигуряване на необходимите количества горива във връзка с кризата, предизвикана от блокадата на Ормузкия проток.

Откакто започна конфликтът в Персийския залив, цената на петрола е скочила с над 10 евроцента, а бензинът е поскъпнал с около 6 евроцента. В събота миналата седмица суровият петрол се търгуваше средно на 67 долара на барел, а този понеделник достигна до цена 120 долара на барел.

Петролният и газовият сектори информираха енергийния министър за използването на наличните резерви

На изслушването стана ясно, че рисковете пред нашата икономика са, че бензинът може да скочи до средна цена от 1,33 евро, а дизелът до цена 1,41 евро. Държавните резерви са достатъчно пълни, а рафинерията е подсигурила доставките до края на април, като няма търговци, които са казали, че няма да могат да изпълнят ангажиментите си, но може да има известно забавяне.

Възникна спор и около ценообразуването на рафинерията, тъй като депутатите питаха защо веднага са скочили цените на горивата, след като „Лукойл” още ги произвежда с петрол, купен на по-ниски цени. Особеният търговски управител отговори, че ценообразуването на „Лукойл” се случва и на база на цените на суровия петрол на международните пазари и ако те не вземат това предвид, е възможно руската компания майка „Лукойл” да ни осъди за непазарно управление на тяхната рафинерия.

От Министерството на финансите стана ясно, че се подготвя междуведомствена група, която да следи за цените на горивата и на суровия петрол. Това ще се извършва от НАП и Агенция „Митници”. Ако се забележи драстично покачване, ще бъдат набелязани конкретни мерки.

Леко поскъпване на горивата у нас

„Наличните суровини за преработка, наличните моторни горива и съоръжения за тяхното съхранение гарантират задоволяването на обичайното потребление в страната, както текущо, така и за период от минимум 90 дни. Произходът на внасяните до момента на територията на страната нефтени суровини за преработка не предполага затруднение от логистичен характер”, коментира зам.-министърът на финансите Станимир Михайлов.

„Към момента нямаме информация от търговци, че няма да изпълнят съответните доставки за месец април. Имаме известно забавяне, но нямаме категоричен отказ, че няма да бъдат изпълнени”, заяви Румен Спецов, особен управител на „Лукойл”.

„Цените на горивата на вътрешния пазар се формират на базата на няколко основни фактора – международна цена на суровия нефт, транспортни разходи, валутен курс, щатски долар, евро, данъчна политика, търговска надценка. Всяко изменение в международните котировки на петрола неминуемо оказва влияние върху крайната цена на горивата”, каза Георги Димов, директор на Агенция „Митници”.