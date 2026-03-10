44-годишен мъж почина в неделя в района на Еленино езеро и местността Петлите в долината на Мальовица. Сигналът за инцидента е подаден около 13:00 часа, а екипите на въздушната спешна помощ са пристигнали на място към 15:02 часа. При пристигането си те само констатирали смъртта на мъжа. Темата за реакцията на въздушната спешна помощ и възможностите на системата у нас коментира в ефира на „Здравей, България“ председателят на Българската лавинна асоциация Красимир Стоянов.

По думите му в момента инфраструктурата за въздушна медицинска помощ в страната е силно ограничена. Функционират само две основни бази – в София и в Сливен, откъдето излитат въздушните линейки. „За да бъде системата ефективна, са нужни поне шест такива бази“, обясни Стоянов и допълни, че всяка от тях трябва да разполага с по един хеликоптер, както и с две резервни машини.

Към момента у нас действащите въздушни линейки са едва три – една в София и две в Сливен. В Долна Митрополия има още една машина, която обаче не се използва.

Стоянов посочи и друг проблем – липсата на достатъчна прозрачност относно управлението на системата и финансирането ѝ. Според него не е ясно кой точно управлява хеликоптерите, как се разпределят средствата и как се избират екипите. Освен Министерството на здравеопазването и Министерството на туризма, с темата трябва да се ангажира и Министерството на вътрешните работи, ако искаме да бъдат спасявани повече човешки животи.

Като пример за по-ефективна система Стоянов посочи практиката в Швейцария. Той разказа, че неговият син е претърпял тежък инцидент по време на ски там и спасителният хеликоптер е пристигнал на мястото шест минути след подадения сигнал. „Ако това се беше случило в България, вероятно щеше да бъде мъртъв или кракът му да бъде ампутиран заради силната кръвозагуба“, заяви Стоянов.

