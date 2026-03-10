Българските граждани заплащат едни от най-високите цени, закупувайки млечни продукти, а българските производители и преработватели същевременно изнемогват и едва оцеляват. Това отчитат от Комисията за защита на конкуренцията.

Във вторник КЗК проведе среща в Пловдив с млекопроизводители и млекопреработватели от цялата страна. Домакин на срещата беше Аграрен университет – Пловдив. Това е първото изнесено заседание на Комисията. То се състоя в рамките на задълбоченото проучване в сектора на млякото и млечните продукти, което националният орган по конкуренция провежда като част от секторния анализ на пазара на храни от първа необходимост.

На брифинг от КЗК изнесоха тревожни данни от междинния доклад на секторния анализ, според които най-тежки деформации се наблюдават в сектора на млекопроизводството и млекопреработването.

"Когато започнахме анализа на храните, ние не предполагахме до какви крайни изводи ще стигнем", заяви Росен Карадимов – председател на КЗК. По думите му България, като традиционен производител и преработвател на мляко и млечни продукти, в момента е на драматично изоставащи нива в ЕС. Наблюдава се драматичен спад на производство, намаляване на стада, колене на животни и обезлюдаване на райони.

Липсата на животни и недостигът на мляко оскъпяват българското сирене

"Предварителните данни показват 25% намаляване на производството на сурово краве мляко в България за 5 години. Секторът не може да задоволи потребностите на българските граждани от млечни продукти и това се обезпечава с внос", коментира Жельо Бойчев – член на КЗК. Отчита се увеличение на вноса на млечни продукти с близо 45% за 5 години.

"В сектор млечно производство на 5-годишна база има намаляване с 26% на млечните крави, при овцете е 46%, при козите – 42%. В земеделските стопанства, които отглеждат крави намаляването на млечни крави за същия период е 66%, при овцете е 65%, при козите – 70%. Това означава, че няма никаква устойчивост в сектора. Свидетели сме на един заличаващ се сектор", каза Бойчев.

От изнесените данни става ясно още, че има увеличение с 27% на разходите за производство на мляко. "Средно с около 10% е по-ниска цената, която българските млекопроизводители получават за своето производство в сравнение с техните колеги в ЕС. Секторът е принуден да продава млякото на цена, която се равнява почти на неговата себестойност, което прави това производство изключително нерентабилно", алармират от Комисията за защита на конкуренцията.

"Голямата задача, която стои пред нас е да видим как да направим така, че това производство да бъде конкурентно и рентабилно, така че България да си върне тези позиции, които винаги е имала", каза още Бойчев.

Председателят на КЗК Росен Карадимов коментира и цените на горивата в България. По думите му наблюдаването на пазара на горивата е приоритет на КЗК. "Комисията има един секторен анализ на пазара на горивата от 2019 година, две приключили производства срещу „Лукойл” за злоупотреба с господстващо положение с обща сума на глобата 262 млн. лева или 130 млн. евро и новообразувано производство за изследване на поведението на „Лукойл” на пазара на горивата. На базата на тази информация, с която разполага КЗК, още първия ден, когато настана кризата след ударите в Иран и след повишаването на цената на горивата, ние направихме конкретни предложения към правителството за незабавни мерки, които то трябва да предприеме", каза Карадимов.

Междуведомствена комисия подготвя пакет от мерки за овладяване на цените на горивата

По думите му препоръките са изпратени до министъра на икономиката, министъра на енергетиката, министър-председателя и всички парламентарно представени партии. Карадимов обясни, че в тези препоръки има два типа мерки – първият е активиране на така наречения консултативен съвет към министъра на икономиката. "Във втория тип препоръки ние казахме, че трябва „Лукойл” да не задържа спекулативно на склад горива, когато има повишаване на международните цени, а веднага да освобождава тези горива. Трябва търговията на дребно да не се повлиява рязко при повишаване на международните цени, ако има достатъчно запаси", заяви той.

"Министър-председателят каза, че имаме достатъчно резерви от горива, закупени на ниска стойност и няма основание да се покачва цената. В нашите производства на този въпрос „Лукойл” отговаря така: "Ако ние не повишим веднага цената, няма да можем да възстановим тези запаси, тъй като цената на международните пазари е по-висока". Ето едно противоречие. Конкретна препоръка е да не се удължава периода на спекулативно задържане на резерви от горива, както и да се осигури свободен достъп на алтернативни доставки до пристанищните терминали Росенец и Варна", допълни Карадимов.

Редактор: Ивета Костадинова