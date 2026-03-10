9-годишният Николай е едно смело момче от Варна, което води тежка битка със спастична церебрална пареза. Ники има голяма мечта - един ден да рита топка и да стане футболист.

За да се доближи до мечтата си обаче, момчето трябва първо да премине през решаваща операция в чужбина. Той е диагностициран със спастична церебрална пареза едва на шестмесечна възраст, след като получава тежък гърч.

Заболяването е довело до сериозно скъсяване на ахилесовото сухожилие и до костна деформация на ходилото – т.нар. „конско ходило“. След две интервенции в Сърбия състоянието му е частично подобрено, но ефектът е временен. Сега лекарите препоръчват решаваща операция в Австрия.

Цената ѝ обаче е непосилна за семейството. Необходими са още 4000 евро, които не достигат, за да може Ники да се подложи на операцията, която вече беше отменена веднъж заради липсата на средства. Момчето има насрочена нова дата за интервенцията - 5 май.

А Ники продължава да мечтае за деня, в който ще може сам да излезе навън и да рита топка. За да се случи това, той има нужда от подкрепата на всички нас.

Ако желаете да помогнете, може да го направите по следните начини:

Банкова сметка: BG46 STSA 9300 0026 3327 25

Дарителска сметка на Николай Николаев Мицов (Ники)

Дарителска кампания в "Двете лепти" - Ники има спешна нужда от вашата подкрепа

Редактор: Станимира Шикова