Служебният министър на електронното управление Георги Шарков увери, че няма никакви доказателства за възможна манипулация на машините Smartmatic. Това той заяви от парламентарната трибуна по време на изслушване относно подготовката за предсрочните парламентарни избори на 19 април 2026 г. в страната и чужбина.

Шарков обясни, че всички действия се извършват според установената хронограма за машинно гласуване. Това включва удостоверяване на техническите устройства, видеонаблюдение и проверка на софтуера на машините. В момента ЦИК все още не е сключила договор с изпълнителя за обслужването на машините, а след подписването ще започнат следващите стъпки по процедурата.

Какво представляват машините, с които се предлага да гласуваме оттук нататък

Министърът уточни, че е сформирана работна група, която да актуализира методиката за удостоверяване на съответствието на машините. Проектът ще бъде готов до два работни дни след получаване на техническото предложение от изпълнителя и ще бъде публикуван за обществено обсъждане в рамките на пет дни. След приключване на обсъждането методиката ще бъде утвърдена, а екипите за проверка на съответствието са готови да започнат работа на 13 март.

„След подписване на договора сме готови да изпробваме машините и да налеем кода, който ще се използва на изборите. Видеонаблюдението също е подсигурено и ще бъде достъпно за публично проследяване на броенето на бюлетините и попълването на протоколите“, каза Шарков. Той посочи, че софтуерът на машините включва три нива: операционна система, стандартен код и параметризация. Вторият слой на софтуера не е променян от 2022 или 2023 г., а параметризацията, която ще се използва на изборите, ще бъде тествана от специален екип, за да се гарантира сигурността.

Що се отнася до видеонаблюдението, министърът обясни, че то се осъществява от „Информационно обслужване“ като системен интегратор и не подлежи на одит, тъй като целта му е публичност - всеки гражданин може да проследи процеса в реално време.

Машината или хартията - кое гарантира повече честност на изборите

Шарков подчерта, че всяка бюлетина и всеки протокол ще бъдат видими пред камерата, като има поне троен контрол на всички данни. При нужда е възможно и допълнителен одит за засилване на сигурността.

„Ние се движим по план и сме готови да адаптираме процеса при промяна на броя машини. Към момента няма основания за притеснение - системата е сигурна, прозрачна и контролирана“, заключи министърът.

Редактор: Цветина Петкова