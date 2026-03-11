В 9354 секции в страната ще има машинно гласуване на изборите за народни представители на 19 април, реши Централната избирателна комисия. Броят им се определя от предварителните избирателни списъци, в които са вписани над 299 избиратели. Данните са дадени на ЦИК от "Информационно обслужване" .

Така 19 април 2026 г. машинно гласуване ще има във всички избирателни секции с изключение на тези с по-малко от 300 избиратели, при гласуване с подвижна избирателна кутия, в секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и на плавателните съдове под българско знаме.

Списък със секциите с машинно гласуване ще бъде публикуван на сайта на ЦИК.

Серийните номера на десет машини за гласуване , които ще бъдат удостоверявани за съответствие за предстоящия вот, бяха изтеглени във вторник на случаен принцип в Министерството на електронното управление.

На изборите на 27 октомври 2024 г. в страната се гласува с машини в 9353 секции.

Редактор: Ина Григорова