Снимка: NOVA, архив
Това реши ЦИК на заседанието си
В 9354 секции в страната ще има машинно гласуване на изборите за народни представители на 19 април, реши Централната избирателна комисия. Броят им се определя от предварителните избирателни списъци, в които са вписани над 299 избиратели. Данните са дадени на ЦИК от "Информационно обслужване" .
Така 19 април 2026 г. машинно гласуване ще има във всички избирателни секции с изключение на тези с по-малко от 300 избиратели, при гласуване с подвижна избирателна кутия, в секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и на плавателните съдове под българско знаме.
Списък със секциите с машинно гласуване ще бъде публикуван на сайта на ЦИК.
Серийните номера на десет машини за гласуване, които ще бъдат удостоверявани за съответствие за предстоящия вот, бяха изтеглени във вторник на случаен принцип в Министерството на електронното управление.
На изборите на 27 октомври 2024 г. в страната се гласува с машини в 9353 секции.
