"ДПС - Ново начало" внесе законопроект, който да задължи МС да се създаде фонд за компенсиране заради високите цени на горивата. Това обяви в кулоарите на парламента депутатът Йордан Цонев.

Той подчерта, че бизнесът, особено транспортният, вече търпи сериозни щети. И обясни, че предложените мерки включват създаването на специален фонд, финансиран чрез увеличението на ДДС, което идва от поскъпването на суровия петрол и природния газ. По думите му средствата от фонда ще компенсират бизнеса и гражданите, като няма да натоварват допълнително бюджета.

Димитър Хаджидимитров: Таван на горивата не е решение, цените у нас засега не са толкова високи

Цонев уточни, че мерките обхващат енергийни помощи за домакинствата, подкрепа за транспортния и селскостопанския сектор, както и други отрасли на икономиката. Той призова Министерския съвет да осигури финансирането на фонда чрез ББР или други източници, за да се реагира своевременно на задълбочаващата се криза.

„Няколко страни в Европа вече са взели мерки, някои наложиха пределни цени на горивата. Служебният кабинет и изборният процес не трябва да ни пречат да защитим хората и бизнеса, защото този ценови шок може сериозно да засегне българската икономика“, подчерта Цонев.

Редактор: Габриела Павлова