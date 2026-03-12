Къде и как се допуска продажбата на чуждестранни плодове и зеленчуци, замаскирани като родно производство? Темата в Обедния информационен блок на NOVA NEWS коментира съветникът на Браншова камара "Плодове и зеленчуци" Светлана Орманова.

„Информацията, че плодове и зеленчуци, представяни като български, но идващи от страни извън Европейския съюз, и в повечето случаи съдържащи забранени активни съставки - се предлагат на пазара като български - се разглежда от компетентните институции. Браншовата камара подава сигнали въз основа на информацията, която получава от самите земеделски стопани. За да се провери тази информация – сме инициирали две производства. Едното е свързано със секторен анализ в КЗК, която следи дали пазарът функционира правилно. Там сме поставили въпроса не само за произхода на стоката, но и за това кой я проверява, кога се проверява и колко често”, обясни Орманова.

По думите ѝ на проверка подлежи първо произходът - дали е този, който е написан в документите. „Второ – на каква цена влизат тези продукти. Обикновено вносът от трети страни влиза на занижени стойности по документи. Трето – къде отиват тези продукти, които много често се насочват към пазари, стокови борси и тържища или към търговските вериги чрез техните логистични центрове”, обясни тя.

Това е практика, която се прилага от години, но е колко проверки реално се правят. „Давам пример с аржентинският слънчоглед – случай,който нашумя през последните седмици. Но същото се случва и при плодовете и зеленчуците. Като общество трябва да знаем какво влиза в страната и какво слагаме на трапезата си. Освен това е важно и на каква цена се случва това, защото, ако потребителят бъде подведен за произхода, а плати по-висока цена, това изкривява пазара”, категорична е Орманова.

И отчете, че „отношението постепенно започва да се променя”. „Особено е важно, когато регулаторни органи като КЗК и БАБХ започнат реални проверки. Един установен случай може да доведе до разкриването на други. Нямаме илюзии, че всичко ще се реши за един ден, но поне е начало. Защото досега такъв системен подход, какъвто се опитваме да постигнем сега – да се види реалното производство в България и да се подкрепят истинските производители – не беше правен”, посочи тя.

Орманова даде съвет как можем да разпознаем плодовете и зеленчуците, които не са българско производство. "По сезона. Ако зеленчукът или плодът не е характерен за сезона в момента у нас- това е първата индикация, че вероятно нашата продукция все още не е излязла и той вероятно е внос", подчерта тя.

Редактор: Станимира Шикова