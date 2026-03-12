Средствата за компенсации заради скъпите горива да се вземат от по-високите приходи от ДДС. Ако помощта е таргетирана към най-уязвимите групи, ще може да бъде по-съществена и да свърши работа. Това коментира в предаването „Денят на живо” депутатът от ПП-ДБ Мартин Димитров. „Подходът е десен, защото ще бъде за сметка на по-големите приходи от ДДС. Да, те може да идват в края на месеца, но може да бъдепрогнозирано какви ще бъдат”, заяви депутатът.

Той изрази надежда, че конфликтът в Близкия изток ще приключи бързо и цената на петрола ще се нормализира. Все пак обаче правителството трябва да е готово и за най-лошия сценарий, при който да започне веднага да изплаща компенсации, смята Димитров. Той очаква да има още идеи за това как да се помогне на гражданите и бизнеса. „Има междуведомствена работна група, дебатът тече, не е затворен”, увери депутатът.

За удължителния закон

Мартин Димитров каза, че от ПП-ДБ държат парламентът да приеме удължителния закон за бюджета, преди да излезе в предизборна кампания. По думите му вероятно той ще се гледа на първо четене в петък, след което трябва да има тридневен срок за предложения. Така във вторник следващата седмица ще има Бюджетна комисия, която да го разгледа и приеме на второ четене, а след това, вероятно в сряда, ще влезе в пленарната зала. „Такъв бърз график трябва да се следва”, смята Димитров.

По отношение на петте процента увеличение на заплатите в бюджетната сфера, той коментира, че това е гласувано още с първия удължителен бюджет. „Не всички сфери са обхванати. И днес Министерският съвет, за да има справедливост, разшири това приложение и към НКЖИ, пощите и транспорта. Идеята е да има еднакво третиране и отношение към различните сфери, които получават средства от бюджета”, обясни Димитров. Според него 5% увеличение е поносим вариант дори за удължителен бюджет.

По отношение на общините Мартин Димитров обясни, че те са поискали много повече от това, което се предвижда.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ина Григорова