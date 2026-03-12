На този етап няма нужда от специални мерки за компенсация на бизнеса заради ръста на цените на горивата. Това е мнението на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Според председателя на Управителния съвет Румен Радев, сериозен негативен ефект върху бизнеса би имал евентуален ръст на цените на електроенергията.

„За нас на този етап няма нужда от специални мерки. Много по-големи и по-лоши биха били ефектите, ако се случат очакваните отражения върху цената на електроенергията. Да припомня, че няма да е толкова лесно да се дефинират уязвимите групи. В интерес на истината в България имаме дефиниция за енергийно бедни и тя включва не само потреблението на електро- или топлоенергия, но и достъпа до транспортни услуги”, това каза Румен Радев, председател на УС на АИКБ.

Кабинетът предлага мерки в помощ на домакинствата и бизнеса заради високите цени на горивата

