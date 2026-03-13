Прокуратурата изнесе още информация за случаите „Петрохан“ и „Околчица“, при които бяха открити телата на общо шестима души - петима мъже и едно непълнолетно момче. Но брифингът на властите повдигна още въпроси в обществото. Отговори в студиото на „Здравей, България” се опита да даде главният редактор на OFFNews Владимир Йончев.

„След повече от месец не е установена датата на смъртта на жертвите по случая „Петрохан-Околчица”. Това няма как да е вярно”, подчерта той. И обясни, че властите се надяват да я установят като получат данни какво е било времето в района.

По думите му се очаква да се потвърди или отрече информацията, че тримата в кемпера са загинали много по-късно от жертвите в Петрохан. „Това поставя под съмнение вариант за ритуално самоубийство. Защо да чакат пет дни едните да сложат край на живота си, а другите – след това? Пожарът е на 1 февруари вечерта. Вероятно тогава са загинали тримата на Петрохан. Възниква и въпросът защо не бяха търсени хората, открити мъртви на Околчица? Защото през това време прокуратурата и следствието ни даваха някакви версии – а ако се окаже, че те са били живи, а са пускани конспиративни теории, за да не бъдат издирвани”, подчерта той.

Разплита ли се случаят „Петрохан-Околчица” след новите разкрития на прокуратурата

Йончев заяви, че не е получено обяснение на информация, публикувана само от врачански сайт, че тримата на Околчица са били живи 24 до 36 часа преди телата да бъдат намерени на 8 февруари.

По отношение на проектилите от патроните и дали са намерени Йончев обясни:” Твърди се, че Николай Златков е убит с един мощен револвер от упор. Възможно ли е след изстрел от такъв мощен револвер проектилът от него да остане в черепа? При положение, че има информация, че проектилът на патрона, с който е застрелян Калушев, е излязъл през черепа му, през тавана на кемпера и е намерен на поляната два дни по-късно”.

Главният редактор на OFFNews изтъкна, че няма отговор на въпроса дали по телата на жертвите на Околчица има следи от насилие – връзване и някаква форма на изтезание, както твърди информация от врачански сайт. „Фактът е, че родителите не са могли да видят телата на децата си и да установят дали са имали следи от насилие или не”, обясни Йончев.

Прокуратурата: Загиналите при "Петрохан" са се самоубили. При случая "Околчица" има убийства и самоубийство

На въпрос какво има на флаш паметта, открита у Калушев той подчерта, че тя излиза в описа на вещите, открити в кемпера, но „никой не казва какво има на нея”.

И попита как се оказало, че нито една камера на АПИ не е засекла превозното средство по пътя му към Околчица? „Пътят на кемпера е проследен по частни камери по къщи и дворове. Нито една камера на АПИ не го е засякла. Как? Глобяват ни за всяко нещо от видеонаблюдението на АПИ. А този кемпер не е засечен от нито една тяхна камера”, изтъкна журналистът. И допълни: „Този маршрут, който показаха, е само по частни камери – на физически лица, на обекти, на общински камери”.

