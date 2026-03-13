Големият риск от удължителния бюджет е да стане жертва на предизборния популизъм. Това каза изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

Според него тази план-сметката регламентира функционирането на държавата след 31 март, не е обвързана с краен срок и е до приемането на нов бюджет. "Удължителният бюджет внася подобрения в действащия към момента такъв, като дава още опции за разходване на допълнителни приходи в общините, довнася възможности за кандидатстване за банково финансиране по SAFE и др. Т.е. задейства всички процедури, така че да може да функционира държавата", добави Иванов..

Той обясни, че се вкарват допълнителни разходи и поради тази причина бюджетният дефицит към февруари 2026 г. е по-голям от този през февруари миналата година. Той подчерта, че за първите два месеца дефицитът е в размер на над 600 милиона евро.

Иванов каза, че светът преминава от криза в криза, като това се отразява на българския бизнес, който „стоически понася трудностите”. По неговите думи е трудно да се каже отсега колко силно ще се отрази конфликтът в Близкия изток върху икономиката на страната ни. Той допълни, че Фискалният съвет прогнозира, че ако цената на петрола се увеличи с 25%, това ще доведе до ръст на бюджетния дефицит от 0,3% до 0,6%. Скокът на цената на петрола ще повлияе на инфлацията с от 0,4% до 1%, допълни той.

Според Иванов най-вероятно няма да има нужда да се прилагат мерки по субсидии, тъй като не се очаква висок ръст на инфлацията и цените.

Пряк ефект върху цените на стоките и услугите у нас има повече увеличаването на цената на електроенергията, отколкото на горивата, смята изпълнителният директор на АИКБ. Също така подчерта, че компенсации за електроенергията за бизнеса няма да има.

Иванов каза още, че големият проблем за европейския бизнес е цената на въглеродните емисии, които са 10 пъти по-високи от тези в САЩ, Турция, Русия, Китай.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова