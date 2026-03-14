33-годишният Илиан Димитров се бори за живота си, след като в края на 2024 г. му е поставена тежката диагноза – рак на белия дроб в четвърти стадий.

Той започва лечение с таргетна терапия, която първоначално дава надежда и води до ремисия на заболяването. Наскоро обаче болестта отново се е активирала и е започнала бързо да прогресира.

ЗОВ ЗА ПОМОЩ: 9-годишният Ники спешно се нуждае от средства, за да може да проходи отново

Като последна възможност за лечение лекарите препоръчват Илиан да замине по спешност за Германия, където да започне комбинирана терапия – лъчетерапия и химиотерапия.

Разходите за лечението обаче са изключително високи и непосилни за неговото семейство. Затова близките му се обръщат с призив към хората с добри сърца да помогнат, за да може младият мъж да продължи своята битка.

В подкрепа на Илиан Димитров вече са поставени дарителски кутии в десет търговски обекта в град Годеч – кафенета и магазини, където всеки желаещ може да се включи в кампанията. Семейството му се надява, че с общи усилия ще успее да събере необходимите средства за лечението и да даде шанс на Илиан за ново начало.

Зов за помощ: Миро се нуждае от средства, за да възстанови напълно зрението си

Ако искате да помогнете на Илиан да се справи с коварната болест, може да го направите така:

IBAN: BG13BPBI79401092357302

Банка: Postbank

Титуляр: Ilian Dimitrov / Илиан Димитров