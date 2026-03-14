Днес се навършват 12 години от смъртта на Емил Шарков, загинал командос от Лясковец.

Паметта му беше почетена пред плочата му в СУ „Максим Райкович“ от съпругата му Милена Шаркова, близки и приятели. На церемонията присъстваха и представители на Областната дирекция на МВР във Велико Търново, както и служители на Районното управление в Горна Оряховица.

Проведе се 11-ият благотворителен турнир в памет на Емил Шарков

Цветя бяха поднесени и от Община Лясковец от името на признателните граждани.