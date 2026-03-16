Надявам се проектът за въздушните линейки у нас да не се провали. Би било тъжно да загубим средствата по ПВУ. В момента, Слава Богу, са направени две временни бази. Те не са изградени с тези средства по Плана. Това са временни бази – в София и в Сливен, които, за щастие, бяха създадени и в момента се използват, за да може системата изобщо да функционира. Това заяви в Обедния информационен блок на NOVA NEWS председателят на Асоциацията на българската авиационна индустрия Тодор Иванджиков, коментирайки въпроса има ли вероятност страната ни да загуби над 80 милиона евро заради забавяне на изграждането на базите за въздуни линейки.

МЗ: Има сериозно изоставане при изграждането на бази за медицинските хеликоптери и риск от загуба на милиони по ПВУ

По думите му парите по Плана за възстановяване и устойчивост обаче "няма да бъдат използвани, защото до един месец трябва да бъдат усвоени, а в нито една община дори не са внесени необходимите документи". "Защо се е случило това е въпрос, който трябва да бъде зададен на Министерството на здравеопазването. Там трябва да се направи сериозен анализ. Освен че трябва да се търси отговор на въпроса „защо“, трябва да се види и как се е стигнало до тези закъснения. В договорите, които съм виждал, беше предвидено документите за тези бази да се подадат в рамките на 2-3 месеца. Всичко това е силно закъсняло и неизпълнено. Някой трябва да провери и да разбере какво се е случило", подчерта той.

След фатален инцидент в планината: Как функционират медицинските хеликоптери

Иванджиков посочи, че "е много тъжно да губим средства, с които трябваше да се изградят базите, за да може системата да работи". Според него текущата система също все още не работи както трябва. "Нужно е да се направи сериозен анализ защо не функционира ефективно. В момента не се правят достатъчно тренировки с хеликоптерите. Необходими са летателни часове и тренировъчни мисии. Една система се изгражда с много работа, тренировки и обучение. Нужни са професионалисти, които разбират от HEMS. Не всеки, който разбира от авиация, разбира от HEMS", категоричен е той.

