44-годишен мъж е починал в неделя в района на Еленино езеро и местността Петлите в долината на Мальовица. Сигнал за инцидента е подаден около 13:00 часа, а екипите на въздушната спешна помощ са пристигнали на място около 15:02 часа. При пристигането си те са установили смъртта на мъжа. Темата за реакцията на въздушната спешна помощ и възможностите на системата у нас коментира в ефира на „Здравей, България“ председателят на Българската лавинна асоциация Красимир Стоянов.

По думите му в момента инфраструктурата за въздушна медицинска помощ в страната е силно ограничена. В България функционират само две основни бази – в София и в Сливен, откъдето излитат въздушните линейки. „За да бъде системата ефективна, в страната трябва да има поне шест такива бази“, обясни Стоянов. Той допълни, че всяка от тях трябва да разполага с по един хеликоптер, както и с две резервни машини.

Мъж загина при преход в района на Мальовица, друг пострада

Към момента у нас действащите въздушни линейки са едва три – една в София и две в Сливен. В Долна Митрополия има още една машина, която обаче не се използва.

Стоянов посочи и друг проблем – липсата на достатъчна прозрачност относно управлението на системата и финансирането ѝ. Според него не е ясно кой точно управлява хеликоптерите, как се разпределят средствата и как се избират екипите. „Прозрачността е първият стълб към подобряване на системата“, каза той и добави, че освен Министерството на здравеопазването и Министерството на туризма, по темата трябва да се ангажира и Министерството на вътрешните работи, ако страната иска повече спасени животи и повече първични мисии при инциденти.

Като пример за по-ефективна система Стоянов посочи практиката в Швейцария. Той разказа, че неговият син е претърпял тежък инцидент по време на ски там, но спасителният хеликоптер е пристигнал само шест минути след подадения сигнал. „Ако това се беше случило в България, вероятно щеше да бъде мъртъв или да загуби крак заради силната кръвозагуба“, заяви Стоянов.

Редактор: Дарина Методиева