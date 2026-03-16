Протест във Видин заради високите сметки за ток. В крайдунавския град хора от цялата област са се събрали пред сградата на електроразпределителното дружество.

Протест в София заради завишените сметки за ток

Това е втори протест. Демонстрантите твърдят, че сметките им от декември досега са два-три пъти по-високи от обичайното. От електроразпределителното дружество съобщиха за NOVA, че всички сигнали се проверяват. Към момента няма установени нарушения.