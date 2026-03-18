В Монтана родители споделят, че усещат все по-сериозно поскъпване на основни стоки, необходими особено когато става въпрос за отглеждането на малко дете.

Само за няколко месеца разходите за отглеждане на бебе са нараснали значително, споделят майката и бащата на 5-месечния Християн. Според тях цените на основни продукти като дрехи, храна, памперси и лекарства са се увеличили осезаемо и все по-трудно се покриват.

„Като се започне от дрехите, лекарства, хумана, памперси – всичко е доста скъпо, особено лекарствата“, разказва майката Венелина Мариянова. Тя допълва, че бебето расте бързо и се налага почти всяка седмица да се купуват нови дрехи, а само храната изисква по две кутии на всеки няколко дни.

Бащата Петър Петров прави сравнение с периода преди години, когато месечните разходи са били между 450 и 600 лева. „Сега вече стигат до около 600 евро“, казва той. По думите му дори сума от 50 евро не е достатъчна за основни покупки, а при пазаруване за бебето разходите лесно достигат 100 евро за кратък период.

Родителите са категорични, че държавните помощи не отговарят на реалните нужди. „Около 25 евро детски са нищо на фона на разходите. Майчинството също не стига, за да се отгледа дете“, посочва Венелина.

Според тях за сравнително спокойно отглеждане на дете са необходими между 600 и 1000 евро месечно, което поставя много семейства под сериозен финансов натиск.