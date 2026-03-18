Морето изхвърли два трупа в сряда сутринта. Тяло на гола жена е открито на плаж край Поморие. То било забелязано от хора, излезли рано сутринта, за да спортуват. Очевидците подали сигнал на тел.112. По тялото не са открити видими следи от насилие. Назначена е аутопсия, а самоличността на жертвата се установява.

Тяло на мъж изплува в района на Кораборемонтния завод във Варна. По първоначална информация трупът е забелязан около един от плаващите докове, а сигналът е подаден в 8:32 ч. от служители на обекта.

Труп изплува от водите на Марица в Пловдив

На място незабавно са изпратени екипи на полицията, които са извършили оглед и са започнали работа по установяване на самоличността на мъжа и причините за смъртта му.

