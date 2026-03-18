Софийската градска прокуратура разследва обстоятелствата, довели до смъртта на 36-годишна жена. Тя е починала в болница в София на 9 март.

Разследването е по съмнения за лекарска грешка или немарливо изпълнение на медицинска дейност, която по закон се счита за деяние с повишен риск.

Досъдебното производство е започнало на 10 март с разпит на свидетел и се води от следовател към прокуратурата. В момента се извършват активни действия по събиране и проверка на доказателства, за да бъдат изяснени всички обстоятелства около случая.

