Светофарните уредби не отчитат специалния режим на движение на линейките, а само скоростта.Това заяви председателят на Съюза на преподавателите по авто-мото подготовка Йонко Иванов в Обедния информационен блок на NOVA NEWS.

Според него има двоен стандарт по отношение на шофьорите на линейки. Иванов зададе въпроса дали хората, които не са шофьори на линейки и работят в държавната администрация, биват глобявани, когато нарушават закона. Той похвали водачите на линейки от Бургас за тяхната смелост да протестират.

"Какъв е проблема тези 150 автомобила да се вкарат в регистъра на КАТ и МВР? Проблемът може да се изчисти за минути. Става въпрос за спасяване на човешки живот. В България за всичко е виновен шофьорът", каза още експертът

Иванов каза, че новите мерки за шофьорските курсове са заблуда за обществото. Според него системата работи нерегламентирано и не е минала през гласуване в Народното събрание.

Иванов заяви протестна готовност от 5 април и поиска среща с транпортния министър.

