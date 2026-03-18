В началото на март в изкуствено езеро към хотел в община Ситония (на полуостров Халкидики) са открити кости и човешки череп, съобщи ЕРТ.

Находката е от около две седмици по време на дейности по поддръжка на курорта. При източването на езерото, което е с площ около седем декара и обичайна дълбочина от два метра, работниците забелязали човешки череп, подаващ се от тинята, и веднага сигнализирали властите.

Полицията е отцепила района и е започнала разследване. При последвалите разкопки на мястото е бил открит целият скелет. Останките са иззети и изпратени в Съдебномедицинската служба в Солун за изследване и ДНК анализ.

Според първоначалните оценки на експертите костите вероятно принадлежат на млад човек, но към момента няма официална идентификация. Властите работят по изясняването на ключови въпроси: дали става въпрос за криминално престъпление или нещастен случай, както и колко дълго скелетът е престоял неоткрит на дъното на езерото.

По случая се води предварително разследване от отдел „Криминални разследвания” в Агиос Николаос, Ситония.

Редактор: Мария Барабашка