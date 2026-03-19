Тоновете слънчоглед, внесени от Аржентина, в които бяха открити опасно високи нива на пестициди и отклонения от европейските норми - скараха зърнопроизводители и преработватели у нас. Агенцията по храните заяви, че суровината ще бъде използвана за промишлени цели. Пътуват ни още кораби с аржентински слънчоглед към страната? И ако суровината от тях не става за преработка и производство, откъде и от какво ще се прави олио?

"Към момента пристигналите у нас кораби са три, а четвъртият трябва да акостира днес. Общо декларираните от Аржентина, че са тръгнали към България или са в процес на товарене - са 16". Това заяви в „Здравей, България” председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов.

"Аз не знам точната бройка и количества. Това ще стане ясно, когато корабите пристигнат. Производителите на масла правят поръчките", подчерта председателят на Сдружението на производителите на растителни масла Яни Янев. И допълни: "Нямам точна информация за количествата. Всеки преработвател в България сам прави своята програма. Не асоциацията купува - това са компаниите, които преработват маслодайни семена".

Според Янев на този етап единствената възможност е да се закупи слънчоглед от Аржентина. "Тя е третият по големина производител. От Русия не можем да купуваме, въпреки че е най-големият производител. Украйна - пазарът беше затворен и не успяхме да възстановим вноса. Други възможности за големи количества, които да задоволят нуждите на производителите - няма. Миналата година бяха внесени около 300 хиляди тона канола, която също беше преработена", обясни председателят на Сдружението на производителите на растителни масла.

По думите на Проданов българската преработвателна мощност беше изградена, когато имаше наличности от слънчоглед в страната."В един момент обаче тя изпревари производството. Не липсва суровина заради износ - почти целият български слънчоглед остава у нас. Малки количества се изнасят, основно за Турция, но те са пренебрежимо малки спрямо обема производство. Всичкият слънчоглед остава в страната", изтъкна той.

И подчерта, че корабите от Аржентина пристигат със сертификати за пестициди, които показват нулево съдържание на пестициди. По думите му според европейското законодателство има три варианта за суровината, в която са открити завишени стойности на пестициди: връщане, унищожаване или използване за индустриални цели. "Не е възможно смесване с хранителни продукти", допълни Проданов.

"В крайна сметка суровината определя преработката. Индустрията е изградена там, където има суровина. България може да произвежда максимум около 2 милиона тона. няма да се закриват мощности, но трябва да се съобразяваме с европейския пазар. Не можем да допускаме суровини, произведени по различни стандарти", категоричен е председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова