Говорителят на иранския Корпус на гвардейците на ислямската революция ген. Али Мохамад Наини заяви, че Техеран продължава да произвежда ракети. Коментарите, опровергаващи твърдението на израелския премиер Бенямин Нетаняху, че Иран вече не е в състояние да го произвежда ракети, бяха направени пред иранския държавен вестник "Иран".

"Оценката на нашата ракетна индустрия е 20 и няма притеснения в това отношение, защото произвеждаме ракети дори в условия на война, което е удивително, и няма конкретен проблем със съхранението на запасите", добави той. В иранските училище максималната оценка е 20, отбелязва "Асошиейтед прес".

Той също така заяви, че войната ще продължи. "Хората очакват войната да продължи, докато врагът не бъде напълно изтощен", каза генералът за иранската общественост. "Тази война трябва да приключи, когато сянката на войната се вдигне от страната."

По-късно "Ройтерс" съобщи, че според иранската държавна телевизия ген. Али Мохамад Наини е бил убит.

