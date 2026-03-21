Семеен производител от село Стефаново спечели награди с иновативни рецепти на изложението „Фудтех”
На международното изложение „Фудтех”, част от „Агра 2026” в Пловдив, бяха представени нетрадиционни млечни продукти – кашкавал със сини сливи, шафран, роза и пушен пипер. Производителят Юлиян Енев от ловешкото село Стефаново разказа, че идеята за тези комбинации е дошла от неговата дъщеря. „Всички слагат боровинка, слагат орехи, ние защо не сложим сушена слива вътре в кашкавала? Типично българско, районът ни е троянският район, славим се със сливите”, сподели той.
Създаването на новите вкусове е отнело време за постигане на баланс между „сладко-кисело-соления вкус”. Най-трудна се е оказала работата с шафрана, който се доставя от единствения биопроизводител на тази подправка в България. „Шафранът е страшно тежка меризма, много ароматен е и много трудно успяхме да балансираме дозата на съотношението шафран с мляко”, обясни Енев.
Продуктите са оценени високо от посетителите и са спечелили награди за „Най-добър продукт” в избора на потребителя през 2025 и 2026 година. Въпреки икономическите предизвикателства и поскъпването на горивата, малкият бизнес разчита на подкрепата на цялото семейство. „Зад мене стои цялото ми семейство и всички помагат и ще се борим”, каза производителят.
Цената на обикновения кашкавал е 12,50 евро, докато специализираните видове със сини сливи, шафран или пушен пипер се продават на цена от 16,50 евро. Продуктът се определя като „гурме за хубаво мезе за хубава чаша вино”.
