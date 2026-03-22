В село Дълбок дол, край Троян, пред „Събуди се” председателят на Асоциацията на малинопроизводителите Божидар Петков изрази опасенията на бранша за предстоящия сезон. Според него, въпреки че в момента в част от язовирите има вода, липсата на ранно планиране застрашава реколтата.

„Ние не вдигаме врява, ние правим обективни предложения, защото имаме горчивия опит от няколко години – всичко започва уж добре, но в средата на сезона възникват редица проблеми с недостиг на вода за напояване”, заяви Петков. Той подчерта, че планирането трябва да се случва още през януари и февруари, поради което асоциацията е предложила свикването на Консултативен съвет по мелиорации и Консултативен съвет по овощарство.

Петков посочи, че макар някои язовири да преливат, съоръжения като „Лозница” и „Бели Лом” са с воден ресурс под 20%. Малинопроизводителите са сред първите, които започват поливния сезон – обикновено между 1 и 10 април, и приключват през септември-октомври.

Петков припомни, че миналата година цената за крайния клиент в магазините е била между 15 и 20 лева, докато производителите са получавали едва 6-8 лева. „Това още веднъж показва, че земеделските производители остават отново ощетени от търговците”, коментира той. За настоящата година се очаква цената при производителя да бъде в рамките на миналогодишната – между 10 и 12 лева (около 5-6 евро).

Според бранша е необходима по-добра комуникация с министерството и правилно разпределение на водния ресурс между производителите на плодове, зеленчуци и зърнени култури, за да се предотврати бързото изчерпване на водата.

