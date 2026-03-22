На 22 март своя празник отбелязва историческата и духовна столица на България – Велико Търново. Въпреки дъждовното време, градът е център на редица национални и международни събития.

Празникът не е избран случайно. На тази дата преди близо 800 години българският цар Иван Асен II побеждава епирския владетел Теодор Комнин в битката при Клокотница. В чест на победата е издигната църквата „Свети 40 мъченици“ – един от най-значимите символи на Второто българско царство.

Две версии на „Звук и светлина“ оживяват на Царевец

И тази година празничната програма включва разнообразни прояви, сред които международен фестивал на побратимените градове, концерти и културни събития.

По традиция честванията ще завършат със спектакъла „Царевград Търнов – звук и светлина“, който се провежда на крепостта „Царевец“ и вече десетилетия е емблема на града.