Верижна катастрофа с три автомобила блокира пътя Русе - Велико Търново в понеделник сутринта. Четирима души са ранени и откарани в Спешна помощ. По първоначална информация сред пострадалите е и 12-годишно дете.

Пътният инцидент е станал в участъка между селата Поликраище и Първомайци. По информация на NOVA колите са се сблъскали на мокър участък. Двигателят на единият автомобил буквално е излетял на 50 метра от произшествието.

Пътят Русе - Велико Търново в участъка на ПТП-то е блокиран. Въведен е обходен маршрут - през село Първомайци. Товарните автомобили изчакват на място.