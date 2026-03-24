На открито заседание днес ще стане ясно каква ще бъде цената на газа у нас. Очаква се пред Комисията по енергийно и водно регулиране да бъде представен доклад от „Булгаргаз", в който се предлага цената на синьото гориво през април да бъде с над 5% по-висока от тази за месец март.

При досегашните 32,60 евро за мегаватчас, предложението е сумата да се покачи до 34,27.

