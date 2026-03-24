С решение от 23 март Агенцията по вписванията е отказала да заличи Стефка Костадинова като председател на Българския олимпийски комитет.

Припомняме, че спортната легенда подаде оставка и обяви намерението си да се включи в политиката като водач на листата на ДПС в Пловдив. Търговският регистър обаче не е приел оставката поради липса на необходимите документи.

Костадинова има право да обжалва решението в 7-дневен срок.

Казусът с БОК продължава повече от година след Общото събрание, на което Весела Лечева беше избрана за нов председател. Последваха редица жалби, като досега четири съдебни състава са се произнесли в нейна полза. Лечева вече съобщи, че част от жалбите са били оттеглени.

