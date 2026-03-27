В Международния ден на театъра липсата на финансиране в културния сектор отново излезе на преден план. След десетилетия на сцената и пред камера, актрисата Сашка Братанова помоли за финансова помощ.

Преди дни в своя Facebook актрисата се обърна с молба: "Слагам тук банкова сметка, на която който иска и смята, че заслужавам, може да ме подкрепи. Да не обяснявам подробно, защото е грозно".

Още през септември има предложение тя и още над 100 творци да получават допълнителна пенсия под формата на държавна награда. До решение на парламента обаче не се стига, затова Съюза на артистите ще поднови тази тема.

"Не мисля, че е адекватно за времената, в които живеем, защото вече тази държавна награда, обърната в евро, е 350 евро на месец. Кой човек може да живее с 350 евро на месец - никой", каза Христо Мутафчиев, председател на Съюза на българските артисти.

Съюзът и Министерството на културата вече работят по предложението за държавна награда, което обаче може да бъде разгледано след месеци, когато 52-рият парламент заработи.

"Държавата трябва всяка година да прави анализ кои творци са под ръба на оцеляването като пенсии и формиране на пенсия и самото министерство да насочи вниманието си натам. А не ние да научваме от медии, социални мрежи и близки на колеги", настояват от Съюза на артистите.

Към този момент обаче културата остава извън полезрението на политиците, смята Христо Мутафчиев. Затова варианта пред Сашка Братанова остава да благодари на всеки, който ѝ помага.