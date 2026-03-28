Не сме свикнали рафтинг сезона да се открива с дъждовно време, но природата винаги е в правото си да предостави всякакви условия, особено в месец март. По течението на река Струма, в Кресненското дефиле, от днес започват спусканията с лодки, които всепризнато вече носят страшно много адреналин и емоции особено когато водите са малко по-буйни.

Добри Добрев е водач на една от групите, която минава по бързея, известен като Матрицата. Той каза, че сезонът се открива с хубаво настроение, въпреки студеното време.

Младежи от училището за планински спасители също са част от групата.

