През изминалата седмица Васил Михайлов от Перник, по-известен като „прокурорския син”, се е опитал да нападне полицай с бухалка. Той е бил с още двама мъже, стигнало се е до изстрели.

„Явно на това момче такова му е възпитанието. Фактът, че не споменаваме неговото лично име, а го наричаме „прокурорския син” - също е показателен. Баща му е Бисер Михайлов, бивш окръжен прокурор на Перник. Очевидно е, че още във възпитанието са създадени определени дефицити. Докато се готвех за предаването, прегледах някои кадри - той е татуирал на гърдите си думата Justice, която означава справедливост. Очевидно това е неговото разбиране за справедливост – да тормози хората, които са го разследвали". Това коментира в "На Фокус" журналистът Йово Николов от „Капитал” по случая с така нареченият "прокурорски син от Перник".

Издирваният прокурорски син направи изненадващо изявление (ВИДЕО)

По думите му случилото се е и "диагноза и за състоянието на държавата, и на полицията, която толкова време не може да издири един човек". "Очевидно е, че той разполага с определен ресурс и контактува с някакви хора, защото не е бил сам. Те са били трима, които са нападнали полицая, разследвал случая, с бухалки. И сега си задаваме въпроса: какво е правило МВР цяла година? не сегашното МВР на служебното правителство, а предишното, което би трябвало да е създало необходимите условия, за да бъде открит", подчерта Николов.

Според Виктор Иванов от „24 часа” единственият начин да не намериш някого в тази държава е да не го търсиш. "Нали сме наясно? Просто той не е бил търсен. Диагнозата е в това, което Йово каза преди малко – МВР трябва да е едно, независимо от правителството. То трябва да работи по един и същи начин по тези чисто криминални, битови случаи - по един и същи начин. За съжаление, от месец насам не съм видял промяна към по-добро в работата на МВР- нито по улиците, нито в присъствието им, нито в начина, по който се държат полицаите. Включително и дребни неща - като това как паркират и си оставят палката да „пази“ място на забранено паркиране", изтъкна той. От своя страна Николов коментира, че този "милиционерски манталитет", граден с десетилетия -трудно се променя за един месец.

Бойко Найденов: Видеото на прокурорския син може да заведе полицията до него

Според него думите "примката се затяга около Васил Михайлов"- са евфемизъм на „ще го хванем скоро“: "Но от друга страна може да е и отклоняване на вниманието. „Оставете ни да си вършим работата“ – което понякога, да не кажа много често, е прикриване на бездействие. Или просто пореден шаблон: „Оставете професионалистите да си свършат работата“. Е, оставяме ги – една година не могат да го открият".

Иванов коментира, че хората в Перник се страхуват от влиянието на фамилията и са убедени, че полицията в града по никакъв начин няма да ги защити.

Двамата с Николов припомниха, че и съдиите по делото на Михайлов си направиха отвод, както и прокурорите. "Това е своеобразна дисекция на правосъдната система в България. Показва очевидни зависимости в един немалък град като Перник. Фактът, че този младеж се смята за недосегаем, показва, че законът не работи еднакво за всички", подчерта журналистът от "Капитал".

Вътрешният министър: Прокурорският син и още няколко души са нападнали с бухалки служител на ГДБОП

Гостите в студиото коментираха и темата с арестите, които се извършват в цялата страна във връзка с купуването на гласове.

По думите на Николов той е приятно изненадан от размерите на акциите. "Но и от това, че се проверяват всички сигнали, както и че има арестувани и досъдебни производства. Освен това се извършват и срести по неотложност", припомни той.

Според Иванов обаче "това не работи". "Тези акции не са нови. Виждали сме ги поне 7-8 пъти през последните 35 години. Освен това сегашната работа на МВР много ми напомня на шумни акции, след които държавата губи дела. Дали са ефективни – твърде рано е да се каже. Ще видим след 19 април. Но рискът да не бъдат ефективни е голям", изтъкна той.

По негово мнение това са "акции за пред камерите". "Водят се журналисти, създава се показност – това не е тиха, системна работа. Ще дам пример с борбата с футболното хулиганство- когато МВР „профилактира“ агитките преди дерби, след мача често стават най-големите ексцесии. Когато работят тихо и последователно, мачовете минават спокойно", даде пример той.

