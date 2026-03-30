Представители на фирма "Юнит Асист" поискаха право на отговор, след като името на компанията им беше споменато по време на разговор в "Здравей, България" от служебния министър на регионалното развитие и благоустройство Николай Найденов. Става въпрос за договор за безплатна пътна помощ за 14 милиона лева, които според разследване на Антикорупционния фонд изтичат през схема за незаконно превъзлагане.

По време на гостуването си в студиото на сутрешния блок на NOVA министърът каза, че "никой не знае за пределегирането на задължението за безплатната пътна помощ". "И това пак е минало през тези договори за текущ ремонт и поддръжка на пътищата. Просто е пробутано в техническата спецификация - не да кърпят дупки, ами и да извършват тази дейност", обясни Найденов.

Той подчерта, че една фирма държи "монопола за тази дейност" и договорът с нея ще бъде спрян. "Спирам договора и връщам пътната помощ такава, каквато е била. Не спирам идеята. Тя е страхотна, но тя е опорочена. Аз съм в активни разговори и с превозвачите, и с тези фирми за автоуслуги - пътната помощ. Те да ми предложат вариант, в който държавата да подпомага тази дейност, така че гражданите и превозвачите да се чувстват сигурни и да няма такива измами", обясни регионалният министър.

Собственикът на "Юнит Асист" Юлиян Янков - фирмата, която беше спомената в разговора с министъра от миналата седмица, обясни каква е дейността на компанията му и какво представлява безплатната пътна помощ. "Договорът, който имаме, е от 1 август 2025 година. Той е сключен с много дружества, които са от частен характер. От 1 август е с „Автомагистрали“, след това и с много други", обясни Янков.

По думите му фирмата му има договори за наем с други фирми за ползване на тяхната техника и шофьори.

"На тази техника пише името на нашата фирма, защото някой трябва да носи отговорност и да се знае кой извършва дейността", подчерта и Никола Назлиев от "Юнит Асист". Той подчерта, че, ако това, че на камионите под наем пише името на фирма "Юнит Асист" - от компанията са готови да си понесат санкциите.

Янков обясни, че фирмата му разполага със собствени 10 броя - тежки и леки автомобила за пътна помощ. "Но имаме 51 точки в цялата държава, на които е разположена тежка и лека техника На всяка точка има по около 5 души персонал. Те са дежурни 24/7, всички са оборудвани и с бодикамери. Аз лично съм разпоредил това, за да не се взимат пари и безплатната пътна помощ да е наистина безплатна", подчерта той.

Собственикът на фирмата беше категоричен, че "такива огромни суми, за каквито се твърди в журналистическите разследвания - не е превеждал". "Антикорупционният фонд говори доста неистини по адрес на фирмата. Това е целенасочено", подчерта той.

"Получихме обаждане от „Автомагистрали“ преди август 2025 г.. Търсели фирми с по-добра техника. Предоставихме оферта и тя беше избрана", обясни Янков как фирмата му е получила договора за тази дейност. И уточни, че услугата покрива около 2400 км от републиканската пътна мрежа.

И уточни, че фирмата му е извозила безплатно над 10 хиляди автомобила от август до момента. За това е получила около 2 милиона и 700 хиляди евро от 1 август досега за тези 51 точки, които има в страната.

По думите му срещу фирмата му протестират "около три компании, които искат да се върне старият модел". "Преди са взимали огромни суми – например 960 лв. за по-малко от 10 км. Ние го правим безплатно. Наш ангажимент е да изтеглим авариралия автомобил до първа безопасна точка, за да се предотвратят вторични катастрофи", заяви той. И подчерта, че директен договор с държавата за тази услуга няма, а "има договори с частни дружества".

