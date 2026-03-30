Испания официално затвори въздушното си пространство за американски самолети, участващи в бойните действия в Близкия изток, пише The mirror.

Мярката засяга ключови военни обекти, сред които базите в Рота и Морон де ла Фронтера. Ограничението включва както излитания от испанска територия, така и прелитания на военни самолети, идващи от бази във Франция и Обединеното кралство. Информацията е потвърдена пред изданието "El País" от военни източници.

Министър-председателят Педро Санчес също потвърди решението пред Конгреса на депутатите. Той определи военната интервенция като „незаконна война“ и подчерта, че страната няма да допуска използването на своята инфраструктура за подобни действия.

По думите му изключения ще се допускат единствено в случаи на извънредна необходимост, когато се налагат аварийни кацания. Решението на испанското правителство идва на фона на засилено международно напрежение.

Редактор: Габриела Павлова