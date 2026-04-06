ЕKО България и HelleniQ Energy Group дават старт на второто издание на своята стипендиантска програма за следдипломно обучение/магистратура. Целта на инициативата е да подкрепя млади висшисти с високи академични постижения и амбиция за развитие в България и в чужбина.

През 2026 г. за българските студенти ще бъдат предоставени четири стипендии на обща стойност 16 хиляди евро, които покриват такси за обучение и/или разходи за издръжка по време на следването – две за обучение в страната и две за обучение извън нея.

Кандидатстването започва днес и ще продължи до 18 май 2026 г. (вкл.) чрез онлайн платформата: https://scholarships.helleniqenergy.gr/bulgaria .

Програмата дава възможност за образование в държавите, в които Групата оперира – Гърция, Кипър, България, Сърбия, Република Северна Македония и Черна гора, както и във всички страни от Европейския съюз, Великобритания, САЩ, Канада и Австралия.

Стипендиите са насочени към младежи, които искат да продължат образованието си през 2026/2027 г. в четири ключови направления: “Инженерство и енергетика”, “Дигитална трансформация”, “Екология и околна среда“ и „Икономика и управление“.

„Вярваме, че истинската енергия за бъдещето идва на първо място от хората – от техните идеи, талант и смелост да мечтаят. Подкрепата ни за младите таланти е стратегическа инвестиция както за устойчивото развитие на бизнеса, така и за обществото“, посочи Андреас Триантопулос, изпълнителен директор на ЕKО България.

Стипендиатската програма, създадена от HELLENiQ ENERGY през 2013 г., има дългосрочна мисия за развитие на млади таланти като до момента Групата е осигурила над 300 стипендии в повече от 50 водещи университета.

„Хората ще запомнят ЕKО България като компанията, която помага на младите да повярват в мечтите си. Освен финансова помощ, компанията ни свързва като общност – имаме мрежа от стипендиант и общуваме с представители на бизнеса, които винаги мога да потърся за съвет.“, споделя Симона Гюзлева, един от миналогодишните участници в програмата на ЕKО България.

През 2025 г. инициативата отбеляза значително разширяване и вече обхваща всички държави, в които Групата развива дейност. По този начин HelleniQ Energy Group осигури общо над 40 стипендии само за изминалата година, давайки възможност на още повече кандидати да реализират своя академичен потенциал.

Стипендиантската програма за следдипломно образование/магистратура е част и от специалния проект на ЕKО България „Енергия за бъдещето“, който подпомага развитието на млади специалисти на локално ниво – от стажове и обучения до участия в международни програми и форуми.

„Това е страхотен проект – не само подкрепя студентите финансово, но ги насърчава да мислят, да се развиват професионално и да изграждат полезни контакти. Благодаря на всички, които създават път за бъдещите поколения.“, допълва Димо Резашки, също миналогодишен участник в инициативата от България.

