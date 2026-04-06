Туризмът в условията на глобални кризи. Мерките, с които могат да се преодолеят икономическите последствия от войната в Близкия изток бяха във фокуса на разговорите между президента Илияна Йотова и служебния министър на туризма Ирена Георгиева. Очаква се от бранша да представят цялостен пакет от предложения за решения.

"От Националния борд по туризъм вече имахме възможност да оценим процесите след началото на войната в Близкия изток като ефект на доминото за туризма. Беше поразен най-важният фундаментален фактор в туризма - сигурността".Това заяви в предаването „Пресечна точка” изпълнителният директор на Националния борд по туризъм д-р Полина Карастоянова.

Президентът се срещна с двама министри за последствията от кризата в Близкия изток

По думите ѝ браншът работи много интензивно както с министър Ирена Георгиева, така и с множество туристическите организации: "Вече бяха подготвени и представени конкретни мерки, обсъждани и по време на среща с президента. А те са на първо място - проактивна реклама, която е изцяло във възможностите на Министерството на туризма. Тя трябва да бъде насочена както към българските туристи, така и към външни пазари".

Тя подчерта, че рекламата трябва да обхване и ключови европейски пазари като Полша, Чехия, Великобритания, Германия, Франция и Италия. "За да се реализира тази кампания, е необходим допълнителен финансов ресурс в рамките на следващите 45 дни".

Отменени резервации заради Близкия изток: Обявиха мерки за стабилизиране на туристическия бранш

По думите на Карастоянова предимството на България остава в цените - те все още са сравнително стабилни, за разлика от значителното поскъпване в други държави. Освен това страната ни предлага сигурност и разнообразна природа.

На въпрос как кризата в Близкия изток и поскъпването на горивата ще се отрази на пакетните туристически почивки тя подчерта: "Пакетите, закупени предварително, ще запазят ценовите си нива или ще бъдат коригирани минимално. При бъдещите оферти обаче е възможно известно увеличение. Въпреки това всички участници в индустрията - хотелиери, ресторантьори и туроператори, се стремят да запазят конкурентни цени".

На дневен ред са и ваучерите за уязвими групи, посочи Карастоянова. "Съществуват два типа ваучери с различни цели. Първият е свързан с туроператорите - при невъзможност да възстановят средства в 14-дневния срок, те да могат да предложат ваучер за алтернативно пътуване в рамките на 6 месеца. Вторият тип е насочен към българските граждани - като стимул за вътрешен туризъм. Това е утвърдена европейска практика и може да включва ваучери за туризъм, култура или атракции. За прилагането му обаче е необходимо законодателно решение и бюджет", изтъкна тя.

Отменени резервации заради Близкия изток: Обявяват мерки за стабилизиране на туристическия бранш

По отношение на предстоящия сезон - общата тенденция е положителна. Записванията от международни туроператори са съпоставими с миналогодишните, а на някои пазари дори се отчита лек ръст. "Спадове от около 20% в определени региони, като Северното Черноморие, могат да се обяснят с междинния период между сезоните, климатичните условия и влиянието на военния конфликт върху нагласите на туристите. Въпреки това, за Великденските празници резервациите в много дестинации вече са почти изчерпани", заяви Караиванова.

