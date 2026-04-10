Корабоплаването в белгийското пристанище Антверпен беше сериозно нарушено, след като разлив на петрол в един от доковете доведе до частично спиране на движението. Това съобщиха от втория по големина порт в Европа.

Инцидентът е станал по време на операция по зареждане с гориво на контейнеровоза MSC Denmark VI в дока Дьорганк и е предизвикал значителни смущения в морския трафик. Именно този док е сред ключовите контейнерни терминали на пристанището, обслужващ едни от най-големите товарни кораби в света.

Oil Spill Forces Partial Shipping Halt at Port of Antwerp pic.twitter.com/1KCQH2eI4I — Maritime Logistics Professional (@MaritimePro) April 10, 2026

От пристанищните власти съобщават, че източникът на замърсяването вече е овладян, а засегнатите съдове са изолирани за почистване. Въпреки това петролният разлив се е разпространил през нощта към река Шелда - основния воден път към Антверпен.

Shipping was largely halted in Belgium's port of Antwerp today after an oil spill at one of its docks, Europe's second-biggest port said as it raced to contain the risks of pollution and economic damage.https://t.co/ZPSqvw3cyt — Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 10, 2026

Заради ситуацията участък от реката в близост до дока е напълно затворен за корабен трафик, като ограниченията ще продължат поне през деня, а вероятно и в следващите дни.

Спешните екипи са мобилизирани и работят по ограничаване на разлива и почистване на засегнатите райони, с цел минимизиране на екологичните щети.

Пристанището подчертава, че съществува риск за близките природни зони по река Шелда и се полагат всички усилия за ограничаване на последиците. Антверпен обработва стотици милиони тонове товари годишно и е ключов логистичен център за Европа, втори по големина след нидерландското в Ротердам.

Редактор: Цветина Петкова