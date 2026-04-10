За вдъхновението да превърнеш трудностите в сила - говори филантропът Венци Рангелов
На 9 май в НДК ще се състои благотворителен концерт, с участието на Мирослав Илич и Яни Янков.
Събраните средства ще се дарят на детската кардиологична клиника, каза в рубриката „Предизвиквам те” филантропът и организатор на благотворителни събития Венци Рангелов.
Когато Мирослав Илич празнува 45 години от своята творческа дейност, беше и първата ни помощ. Дарихме средствата от концерта за закупуването на жизненоважна апаратура за детската кардиология, обясни Венци Рангелов.
Пред зрителите на NOVA NEWS той признава и защо се занимава толкова с благотворителност.
„Животът ми не е бил много добър или нормален в периода на моето израстване. И аз съм имал несгодите, както много от децата, на които помагам. Минал съм през много домове. Така че това, което съм преживял и видял, ме кара сега да искам да бъда в помощ на тези деца”, казва той.
