От 1 май се очаква да влезе в сила новата наредба за топлоснабдяване, която променя начина на изчисляване на т.нар. „сградна инсталация“. Според адвокат Мартин Костов обаче промените са по-скоро формални и няма да решат натрупаните проблеми в системата.

По думите му се въвежда допълнителен коефициент, който отчита дали тръбите в сградата са видими или скрити, както и енергийната ефективност на сградата. Въпреки това, при наличие на няколко класа енергийна ефективност, са предвидени само два коефициента, което поставя под съмнение ефективността на новата формула.

Костов е категоричен, че самата промяна в изчисленията няма да доведе до по-ниски сметки. Причината е, че общото количество използвана енергия в сградата така или иначе трябва да бъде заплатено от всички живущи. Освен това има заявка за увеличение на цената на топлинната енергия, което допълнително подсказва, че разходите може да нараснат.

Според адвоката основният проблем остава липсата на яснота как точно се формират сметките. Именно заради това предишната формула беше критикувана и от Европейския съд, а впоследствие и от българския Върховен административен съд. Новите текстове обаче не дават съществено по-голяма прозрачност.

На практика потребителите трудно могат сами да проверят дали начислените суми са коректни, тъй като разчитат изцяло на данните, подадени от топлофикационните дружества и счетоводителите. Въпреки че съществува възможност за оспорване на сметки, клиентите са длъжни първо да платят, което според Костов е несправедливо.

Той прогнозира и възможен ръст на съдебните спорове, особено ако цените на енергията се повишат и повече хора изпитват затруднения да плащат. Като решение предлага законови промени, които да позволят спорните суми да не се плащат, докато не бъдат проверени от независим орган.

Костов посочва, че България може да почерпи опит от други държави, където има по-строг контрол върху състоянието на сградните инсталации и загубите на енергия. Това би могло да доведе до по-справедливи сметки и по-голямо доверие от страна на потребителите.

