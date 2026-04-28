Малко дете беше прегазено в карловското село Розино. Инцидентът е станал около 11.40 ч. днес.

От пресцентъра на полицията в Пловдив съобщиха за NOVA , че по предварителната информация детето изскочило внезапно на платното за движение и било ударено от преминаващ лек автомобил. Смъртта му е констатирана в болницата.

Петгодишно дете пострада при катастрофа в Казанлък

Алкохолната проба на шофьора на колата е отрицателна, предстои да бъде тестван за употреба на наркотични вещества. Образувано е досъдебно производство в РУ-Карлово.