На 24 май честваме Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. На този ден в България се отбелязва националния празник на просветата, културата и създаването на глаголицата от Кирил и Методий, известни още и като "Солунските братя". Първите преводи на свещените писания Кирил и Методий записват на глаголица.

Първите известни свидетелства за честването на празника са открити в арменска летопис от 1813 г., където се споменава за честване на светите братя на 22 май 1803 г. в Шумен. За първи път на 11 май 1851 г. в епархийското училище "Св. св. Кирил и Методий" в гр. Пловдив по инициатива на Найден Геров се организира празник на Кирил и Методий — създатели на глаголицата.

След 1878 г. празнуването на Кирил и Методий се развива в две посоки. В свободна България той се ограничава до училищен празник. В Македония и Одринско обаче същият запазва функциите си и на демонстрация на българщината в борбата й против турското управление, както и против асимилаторските домогвания на сръбската и гръцката пропаганда. Особено значение празникът на Кирил и Методий придобива след Първата световна война.

С въвеждането на Грегорианския календар през 1916 г. празникът, отбелязван от държавата и църквата, се чества на един ден - 24 май. След 1969 г. се провежда секуларизация чрез отделяне на църковния от светския календар, затова днес съществуват два празника - църковен (11 май) и светски (24 май).

За официален празник на Народна Република България 24 май е обявен с решение на Деветото Народно събрание на 30 март 1990 година.

Най-ранните данни за отбелязване на 11 май като ден на Светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий датират от XII век, като те са признати за светци още в края на IX век. Поотделно паметта на св. Кирил се отбелязва на 14 февруари, а на св. Методий — на 6 април (дните на тяхната смърт).

През 1892 г. Стоян Михайловски написва текста на училищния химн с първия си стих "Върви, народе възродени". Панайот Пипков създава на 11.05.1900 г. музиката към химна.

Шествията по случай 24 май - Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура - започнаха в много градове на страната. Хиляди ученици, учители, културни дейци и граждани се включиха в празничните прояви, посветени на българската писменост. В някои населени места обаче проливните дъждове наложиха отмяна или промяна на програмата.

Варна

Варна посрещна празника с тържествено шествие, което събра над 700 участници – ученици и деца от детски градини, училища и културни институции. Началото бе дадено от духовия оркестър на Националното училище по изкуствата „Добри Христов“, който поведе празничната колона.

Празничният ден в морската столица се провежда с силно участие на младите хора и богата културна програма.

София

София традиционно събра най-мащабното шествие в страната. В празничната колона се включиха президентът, председателят на Народното събрание, патриархът и министърът на образованието, заедно с ученици и представители на академичната общност.

Шествието тръгна от пространството пред Президентството и ще завърши пред Народната библиотека. По жълтите павета преминаха училищни блокове, знаменосци и духов оркестър, а атмосферата е допълнена от хиляди граждани, дошли да наблюдават празника, въпреки дъжда.

Велико Търново

Велико Търново отбеляза 24 май в по-различна обстановка. Заради тежките щети от проливни дъждове празничното шествие беше отменено, а на терен работят доброволци и военни, които разчистват последиците от наводненията.

Вместо празнична програма, местните власти провеждат заседания за оценка на щетите и координация на помощта за пострадалите. Въпреки това абитуриентите ще бъдат изпратени по традиция с тържествена церемония.

Пловдив

Пловдив отново се превърна в сцена на музика и култура. Шествието тръгна от гимназията „Св. св. Кирил и Методий“, премина през главната улица и завърши на централния площад.

В празничната програма се включиха хорове, диригенти и ученици, които изпълниха емблематични български песни като „Върви, народе възродени“. Организаторите и участниците определиха 24 май като „най-обединяващия български празник“.

Бургас

Бургас отбеляза празника с участие на над 10 500 ученици и представители на културни институции в мащабно шествие из града.

В Поморие беше открит триметров монумент на светите братя Кирил и Методий. Скулптурата, изработена от бял камък, бе осветена и представена като символ на българската идентичност и писменост.

Снимка: Цеца Алексова

Монумента вече се извисява в центъра на Поморие, до храм "Свето Рождество Богородично*". Идеята за паметника бе на твореца и кмета Иван Алексиев, а изпълнението е на уважавания и международно признат автор доц. Георги Минчев. Доцент Минчев е носител на редица отличия в дългогодишната си творческа дейност. Негови големи монументални работи има по цял свят - Корея, Аржентина, САЩ, Иран и други.

Благоевград

Благоевград съчета празника на 24 май с официалния си градски празник. Тържествата започнаха в двора на Националната хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“, където се проведе предаване на знамето и изпращане на абитуриенти.

След церемониите празничната колона ще се отправи към центъра на града, а ученици представиха и благотворителни инициативи, включително кът за четене в детско отделение на местната болница.

