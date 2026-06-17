Санкциите срещу руския патриарх Кирил са символични и имат потенциала да бъдат контрапродуктивни, защото създават една среда, в която да се води антиевропейска пропаганда. Това коментира външният министър Велислава Петрова-Чамова относно позицията на страната ни за новия пакет от европейски мерки срещу Русия.

Външният министър потвърди, че България се противопоставя на включването на духовника в санкционния списък. Ограничаването на финансовите активи на патриарха би довело до твърдения, че „Европа се намесва в църковните дела”, аргументира се Петрова-Чамова.

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Позицията на държавата е, че мерките трябва да оказват икономически последствия, „така че да се стигне до ситуация, в която продължаването на войната не е добро решение и да се седне на масата на преговорите”, допълни тя.

Темата за запалените дипломатически автомобили в Северна Македония също беше коментирана по време на изявлението. „Осъждаме този акт, който ясно показва, че когато езикът на омразата бива толериран в една държава, и не само толериран, а и утвърждаван на високо политическо ниво, се стига до такъв тип действия”, посочи външният министър.

България вече е представила позицията си пред съвет „Общи въпроси” в Брюксел, пред Съвета на Европа и пред ОССЕ във Виена. „Ние очакваме да разберем не само кой е извършителят, а какви са мотивите и какво ще бъде предприето от тяхна страна”, каза още тя относно комуникацията с властите в Скопие.

Попитана за двойните стандарти и липсата на присъди за проявите срещу българските клубове на фона на строгата система към хора с българско самосъзнание като Драги Каров, министърът отговори, че е „трудно да коментираме дейността на съдебна система в друга държава”. Тя обаче подчерта, че на дипломатическо ниво страната ни винаги поставя въпроса, че е „много важно такъв тип прояви да не бъдат оставяни безнаказани, защото те създават усещане, че първо няма правосъдие, второ то толерират такъв тип прояви и те не намират никакъв вид законова ответност”.

По повод посещението на украинския посланик във връзка с решение на Държавна агенция „Национална сигурност”, външният министър подчерта, че няма нищо нетипично в комуникацията. „В дипломатическата практика е абсолютно нормално представителите на различни дипломатически представителства да искат информация относно техни граждани”, обясни министърът и уточни, че от Министерството на външните работи не могат да коментират самите мотиви за решенията на ДАНС.

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Редактор: Мария Барабашка