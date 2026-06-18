Софийският районен съд остави в ареста петима мъже, обвинени по различни престъпления, свързани с трафик на хора, сводничество, блудство и нападение над полицейски служители. Решението е взето по искане на Софийската районна прокуратура. По данни на NOVA става дума за задържани при масовите арести в софийския квартал „Ботунец” на хора, свързани с така наречената група на „Калашниците”.

Според обвинението един от задържаните - Емрах Алексиев, е склонил жена да бъде използвана за проституция, като я убеждавал да предоставя сексуални услуги срещу заплащане.

Друг обвиняем - с инициали М.К., е разследван за това, че в продължение на близо две години е предоставял апартамент в столичния квартал „Студентски град“, където различни жени са извършвали платени сексуални услуги. Според прокуратурата той е действал с цел финансова облага и в съучастие с друго лице.

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Наказателна отговорност е повдигната и на Минко Петров, който според разследващите е превозвал жена до различни адреси в София, за да бъде използвана за проституция. Освен това той е обвинен, че е нанесъл телесни повреди на двама полицейски служители по време на изпълнение на служебните им задължения.

Сред задържаните е и мъж с инициали Б.Т., обвинен в блудствени действия спрямо две лица. По данни на прокуратурата деянията са извършени чрез употреба на сила и заплахи.

Петият обвиняем - мъж с инициали О.А., е разследван за участие в схема за набиране, транспортиране и приемане на хора с цел сексуална експлоатация. Въпреки искането на прокуратурата той да остане в ареста, съдът му е наложил парична гаранция в размер на 10 000 евро.

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От Софийската районна прокуратура съобщиха, че ще обжалват това решение пред Софийския градски съд с настояване и спрямо мъжа с инициали О.А. да бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“.

Редактор: Цветина Петкова